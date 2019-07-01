НБУ скасував низку валютних обмежень для бізнесу

НБУ скасував ліміт на фінансування бізнесом власних закордонних представництв та інших відокремлених підрозділів. Раніше переказ коштів іноземним філіям обмежувався загальним лімітом для юридичних осіб на інвестування за кордон у 2 млн євро на рік.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"У межах валютної лібералізації і для подальшого поліпшення бізнес-клімату Національний банк скасував низку адміністративних обмежень, які створювали незручності українським компаніям, іноземним інвесторам та дипломатичним представництвам. По-перше, враховуючи численні звернення бізнесу, який здійснює зовнішньоекономічну діяльність, скасовано ліміт на фінансування власних закордонних представництв та інших відокремлених підрозділів. Раніше переказ коштів іноземним філіям обмежувався загальним лімітом для юридичних осіб на інвестування за кордон у 2 млн євро на рік. Відтепер операції з переказу коштів безпосередньо на рахунок закордонних підрозділів виведені з-під дії ліміту і не будуть обмежуватися в обсягах", - йдеться в повідомленні.

З метою мінімізації ризиків непродуктивного відтоку капіталу Національний банк також встановив додаткові вимоги для валютного нагляду за такими операціями. Зокрема, банки зобов’язані отримувати від українських компаній, що мають намір фінансувати власні закордонні підрозділи, розгорнутий кошторис та інші документи, якими обґрунтовується необхідність такої трансакції. Крім цього, зазначене пом’якшення не поширюватиметься на операції з переказу коштів у країни-агресори/окупанти, офшорні зони та країни, що не виконують або не належно виконують рекомендації FATF.

По-друге, спрощується реінвестування доходів іноземних інвесторів від операцій з українськими цінними паперами. Нерезидентам дозволено переказувати кошти, отримані за цінними паперами, що обліковуються в іноземному банку-депозитарії, з коррахунку цієї установи на власний рахунок в Україні. Це дозволить уникати ситуацій, коли інвестори втрачатимуть на додатковій конвертації валют через неможливість прямого зарахування доходів у гривні одразу на свій гривневий рахунок.

По-третє, скасовується заборона розрахунків у готівковій іноземній валюті для оплати фізичними та юридичними особами консульських зборів за легалізацію товаросупровідних документів у дипломатичних представництвах або консульських установах країн, які не приєдналися до Гаазької конвенції від 05 жовтня 1961 року. До таких країн належать Алжир, Афганістан, В’єтнам, Єгипет, Індонезія, Йорданія, Ірак, Іран, Камерун, Канада, Катар, Кувейт, Ліван, ОАЕ, Саудівська Аравія, Сирія, Судан, Таїланд, Уругвай.

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Також, перелік трансакцій, які дозволяється проводити в іноземній валюті на території України, доповнено операціями між фінансовою установою та Кабінетом міністрів України в межах міжнародних договорів про кредити, гранти, позики. Це знизить валютні ризики держави під час здійснення таких операцій. Окрім цього, удосконалено ризик-орієнтований нагляд банків у частині перевірок іноземних банків-контрагентів, перерахування яким здійснюють українські компанії. Відтепер банки самостійно на підставі інформації з публічних джерел визначатимуть ступінь ризику іноземних банків-контрагентів за валютною операцією. Раніше вони використовували для цього перелік, наданий Національним банком на підставі інформації Державної служби фінансового моніторингу.

Зазначені зміни затверджені Постановою Правління Національного банку № 86 від 27 червня 2019 року "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України". Вона набуває чинності 2 липня.