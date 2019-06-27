НБУ планує оновити вимоги до реєстрації учасників платіжного ринку

Національний банк України планує удосконалити вимоги до реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Зокрема йдеться про: оновлення порядку подання документів до Національного банку, що передбачає можливість їх подання у вигляді: електронних документів з кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи, електронних копій оригіналів документів на паперових носіях, документів на паперових носіях. Спрощення вимог до правил платіжних систем, платіжними організаціями яких є резиденти, які подаються до Національного банку з метою реєстрації цих платіжних систем. Актуалізацію вимог до учасників платіжних систем, платіжними організаціями яких є резиденти/нерезиденти в частині забезпечення ними інформаційної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Також мова йде про деталізацію вимог регулятора щодо реєстрації непрямого учасника платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент та можливість отримання дубліката свідоцтва про узгодження правил/змін до правил платіжної системи-резидента та реєстраційного свідоцтва.

Читайте також: НБУ переглянув підходи до визначення системно важливих банків

Відповідний проєкт постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури" (далі – Проєкт) пропонується для громадського обговорення.

Зауваження та пропозиції до Проєкту приймаються до 29 липня 2019 року на поштову та електронну адресу Національного банку України.