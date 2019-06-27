НБУ планує оновити вимоги до реєстрації учасників платіжного ринку
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
"Зокрема йдеться про: оновлення порядку подання документів до Національного банку, що передбачає можливість їх подання у вигляді: електронних документів з кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи, електронних копій оригіналів документів на паперових носіях, документів на паперових носіях. Спрощення вимог до правил платіжних систем, платіжними організаціями яких є резиденти, які подаються до Національного банку з метою реєстрації цих платіжних систем. Актуалізацію вимог до учасників платіжних систем, платіжними організаціями яких є резиденти/нерезиденти в частині забезпечення ними інформаційної безпеки", - йдеться в повідомленні.
Також мова йде про деталізацію вимог регулятора щодо реєстрації непрямого учасника платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент та можливість отримання дубліката свідоцтва про узгодження правил/змін до правил платіжної системи-резидента та реєстраційного свідоцтва.
Відповідний проєкт постанови Правління Національного банку України "Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури" (далі – Проєкт) пропонується для громадського обговорення.
Зауваження та пропозиції до Проєкту приймаються до 29 липня 2019 року на поштову та електронну адресу Національного банку України.