Відсьогодні змінюються правила отримання посилок з-за кордону

З 1 липня 2019 року ліміт на неоподатковувану вартість товарів у міжнародних поштових відправленнях знижується до 100 євро.

Про це повідомляє пресслужба територіального органу ДФС у Львівській області.

"З 1 липня 2019 року набирають чинності зміни до Податкового кодексу України в частині встановлення межі оподаткування податком на додану вартість (далі ‒ ПДВ) для товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 100 євро, для одного одержувача - фізичної особи, в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях або в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях", - йдеться в повідомленні.

Усі товари, що перевищуватимуть еквівалент 100 євро будуть оподатковуватись у другій половині 2019 року та протягом всього 2020 року.

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Тобто, якщо вартість посилки перевищить еквівалент 100 євро, потрібно буде сплатити 20% ПДВ. Посилка для фізичної особи також оподатковуватиметься 10-відсотковим митом від суми, що перевищує еквівалент у 150 євро.

Важливо, що нарахування митних платежів на товари, що переміщуються в міжнародних поштових відправленнях та є об’єктами оподаткування, здійснюються на дату подання операторами поштового зв’язку відправлення для здійснення митного огляду разом з митними деклараціями СN 23 та іншими необхідними документами, а не на момент їх купівлі за кордоном.