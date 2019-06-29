У шкільну реформу вже вкладено близько $7 мільярдів — Гройсман

У реформу середньої освіти в Україні вкладено вже близько 7 мільярдів доларів.

Про це написав Прем'єр Володимир Гройсман у Facebook, підбиваючи підсумки першого року впровадження проєкту "Нова українська школа".

"У реформу середньої освіти вже вклали близько 7 млрд грн. А це нове обладнання, нові підходи до навчання дітей та стажування вчителів. Далі реформа має охопити всю середню школу", - зазначив він.

За словами Гройсмана, з самого дитинства він не лише розумів, а й відчув, що таке освіта.

"Я пішов до школи, коли мені було 2 роки. Хоч це і звучить як жарт, але це жарт тільки наполовину. Моя мама була вчителькою. І не тільки мама, більша частина родини, починаючи з діда - педагоги. Тоді мене, ще зовсім малюка, мама брала за руку і приводила до школи. Я сідав на останній парті, мама викладала, а я слухав", - поділився спогадами глава уряду.

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Він зазначив, що з тих пір знає: освіта - це важка праця для вчителів і фундамент усього наступного життя для дитини.

У цьому контексті Прем'єр-міністр висловив переконання, що нині дуже важливо повернути повагу до праці вчителя.

"Усе своє життя я був поруч з освітянами і, як би не склалося надалі, вважаю відновлення поваги до вчителя своїм особистим завданням", - наголосив Гройсман.