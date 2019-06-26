Шість запорізьких випускників отримали найвищий бал ЗНО

“Найбільше балів набрано учасниками ЗНО з математики (всі троє - випускники закладів освіти м. Запоріжжя): Запорізького багатопрофільного ліцею № 62, Запорізької спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів «Січовий колегіум», Запорізького багатопрофільного ліцею «Перспектива». По одному учаснику показали найвищі результати з української мови і літератури (Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 40 з поглибленим вивченням англійської мови), англійської мови (Енергодарська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 2), хімії (Запорізька гімназія № 28)”, - повідомили в ОДА, з посиланням на Департамент освіти і науки ОДА.

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Наразі триває розгляд поданих апеляцій.

Фото: www.zoda.gov.ua