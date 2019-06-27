З усіх підприємств Укроборонпрому 42 - з боргами по зарплаті

З 97 підприємств, що входять у Держконцерн "Укроборонпром", відносно ефективно працюють лише 55.

Про це в інтерв'ю Цензор.Нет заявив директор концерну Павло Букін.

"З 97 підприємств 42 - з боргами по зарплаті. Їх наявність - основний критерій неефективності управління. Відносно ефективно працюють 55. Аудит Маккензі 2012 року показав, що тільки 10 підприємств концерну розвиваються. Сьогодні додалися ще близько 10, задіяних в оборонному замовленні", - сказав Букін.

За його словами, є велика кількість підприємств з синдромом відкладених управлінських рішень, які не приймалися роками, і сьогодні проблеми стали критичними.

При створенні концерну одним із завдань було відокремити казенні підприємства від бюджету, зазначив керівник. Однак в "Укроборонпром" передали чимало "загнаних" заводів. Наприклад, по Харківському авіазаводу борги по зарплатах "висять" з дня його передачі і перевищують 200 млн гривень. Миколаївський суднобудівний завод також був переданий концерну з колосальними боргами. За поточний рік концерн акумулював більш як 40 млн гривень на виплату частини цього боргу.

"Перед кожною виплатою формуємо пул з персоналу, який після отримання грошей звільнявся. Таким чином звільнено близько 300 осіб. Але борг продовжує нарощуватися, хоча швидкість зменшилася. Таким чином ми гасимо старі борги грошима, які могли витратити на розвиток підприємств", - розповів Букін.

На його думку, приватизація - єдина можливість зняти з балансу концерну заводи без виробництва або ті, що не становлять цінності для держави. Але це можливо тільки за активної позиції ФДМ.

На прикладі Миколаївського суднобудівного заводу Букін пояснив, що 2/3 підприємства потрібно віддати ФДМ або в комунальну власність, а третину потужностей можна залишити в держвласності як ремонтну базу для ВМС. "Але для підтвердження оцінок концерну нам необхідні відповідні рішення Міноборони, які представлять потреби відомства в кораблебудуванні на найближчі роки. Чи розраховують там добудовувати корвет, чи замовлятимуть патрульні кораблі або планують обмежитися ремонтом існуючого флоту", - зазначив керівник концерну.

За його словами, для порятунку оборонних підприємств дуже важливим фактором є підтримка їх замовленнями Міноборони. Водночас він не впевнений, що участь Концерну в програмах військового відомства суттєво сприяє розвитку заводів. "У 2018-му за продукцію наших підприємств МО заплатило 11,8 млрд грн. А у 2019-му за півроку - 2,9 млрд. Це менше 3% бюджету Міністерства за півроку. Навіть при збереженні цієї тенденції (в чому я не впевнений) ці кошти не переважать баласт, який тягне заводи вниз", - наголосив Букін.

Причиною, на його думку, є вимушена підтримка неефективних підприємств і їх управлінських трансформацій.