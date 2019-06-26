Видубичі стануть унікальним для України транспортним хабом - Кравцов

«Для нашої країни це буде унікальний транспортний хаб, який фактично об’єднає автобусні перевезення, залізницю, метро та авіатранспорт. Тож пасажир, який, наприклад, з Обухова подорожує на відпочинок за кордон, зможе автобусом доїхати до транспортного вузла Видубичі, там здійснити зручну пересадку на експрес і вже менш ніж за 30 хвилин бути в аеропорту», - зазначив керівник компанії.

Він також повідомив, що зараз триває зведення платформи для експресу. Залізничники завершують монтаж фундаменту пасажирської платформи. Далі перейдуть до монтажу стінових блоків. “Це дуже складна ділянка — тут велика кількість інженерних мереж зв’язку й енергетики, тому більшу частину робіт доводиться виконувати вручну, без залучення будівельної техніки”, - зазначив Кравцов.

Зведена платформа буде завширшки від 4 до 6 метрів, завдовжки 209 метрів, матиме два входи та виходи.

«Один вхід буде під землею, прямо до метрополітену. Плануємо облаштувати відкритий павільйон, широкі сходи з навісом і підйом для людей з інвалідністю, встановити автомати продажу квитків. Другий вхід — сходи до облаштованого майданчика», - уточнив голова правління Укрзалізниці.

Як повідомлялося, Kyiv Boryspil Express з’єднує головний залізничний вокзал української столиці Київ-Пасажирський з міжнародним аеропортом «Бориспіль». Експреси роблять проміжну зупинку тривалістю 2 хвилини на вокзалі Дарниця.

Курсування поїздів у регулярному режимі почалося 30 листопада 2018 року. А з 10 травня 2019 року на зазначеному маршруті Укрзалізниця розпочала здійснювати регулярні перевезення пасажирів здвоєними тандем-поїздами. Нині в години пік уже курсує шість здвоєних поїздів. Ціна квитка становить 80 грн.