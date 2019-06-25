З початку року Bitcoin подорожчав на 170%

Криптовалюта Bitcoin від початку 2019 року подорожчала на 170%, досягнувши вперше за 15 місяців ціни, більшої за 11 тисяч доларів.

Про це повідомляє CNBC

«Вартість найбільшої у світі криптовалюти Bitcoin 24 червня перевищила 11 тисяч доларів вперше за останні 15 місяців. Від початку року курс Bitcoin зріс на 170%. Востаннє вартість Bitcoin перевищувала 11 тисяч доларів ще 5 березня 2018 року. Станом на ранок 24 червня 2019 року курс Bitcoin складає 11,3 тисячі доларів», - йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що передумовами для стрімкого зростання курсу Bitcoin слугувало оголошення компанією Facebook про створення та випуск власної криптовалюти Libra. Конкуренція з нею підштовхує попит на Bitcoin до зростання.

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Як відомо, вартість всіх найбільших криптовалют, зокрема Bitcoin, протягом всього 2018 року суттєво зменшувалась. Так, наприкінці 2017 року Bitcoin коштував рекордних 19 тисяч доларів, а на початку 2019 року курс Bitcoin склав близько 3 тисяч доларів.