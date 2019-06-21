Кубів пропонує замінити МЕРТ на Міністерство цифрової економіки

Україна повинна діяти за прикладом європейських колег та змінити традиційне Міністерство економічного розвитку і торгівлі на Міністерство цифрової економіки України.

Таку заяву під час години запитань до уряду у Верховній Раді зробив перший віцепрем‘єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Міністерство економічного розвитку слід наділити повноваженнями у сфері розвитку цифрової економіки. Вже 3 роки Мінекономрозвитку активно розвиває цифровий порядок денний для України, однак слід скоротити невластиві функції інших органів влади у сфері цифровізації. Україна повинна діяти за прикладом колег-європейців та змінити традиційне Міністерство економіки на Міністерство цифрової економіки України", - сказав Кубів.

Він також зазначив, що слід оптимізувати роботу комітетів парламенту та створити комітет з цифрової економіки.