Мала приватизація принесла Україні 1,06 мільярда - Кубів

Аукціони із малої приватизації через електронну систему ProZorro.Продажі принесли державі понад 1,06 млрд грн.

Про це у Верховній Раді під час години запитань до уряду сказав перший віцепрем‘єр-міністр України — міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За 10 місяців мала приватизація принесла державі понад 1 млрд 60 млн грн", - сказав Кубів.

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Як повідомляв Укрінформ, згідно з законом України "Про приватизацію державного і комунального майна", який набрав чинності в березні 2018 року, мала приватизація відбуватиметься через електронну систему ProZorro.Продажі. Йдеться про активи державної і комунальної власності вартістю до 250 млн грн.