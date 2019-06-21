МЕРТ та IFC групи Світового Банку підписали меморандум щодо взаємодії

Перший віцепрем‘єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів підписав Меморандум про взаємодію між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) групи Світового Банку.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономрозвитку.

"20 травня перший віцепрем‘єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі України підписав Меморандум про взаємодію між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) групи Світового Банку", - йдеться у повідомленні.

За словами Кубіва, цей документ дозволить Мінекономрозвитку отримати експертну підтримку консультантів Міжнародної фінансової корпорації для старту роботи Агенції з питань підтримки державно-приватного партнерства в Україні.

"Запуск Агенції сприятиме реалізації якісно нових проектів, передусім у сфері української інфраструктури. Це забезпечить приріст інвестицій, сформує нові робочі місця та сприятиме зростанню надходжень до бюджетів усіх рівнів”, - зазначив Кубів.

Також перший віце-прем‘єр відзначив важливість залучення кращого світового досвіду щодо розвитку проектів державно-приватного партнерства та подякував Міжнародній фінансовій корпорації за готовність ділитися цим досвідом з українськими колегами.

“В кожній країні існує унікальний підхід до роботи установ, які впроваджують механізми державно-приватного партнерства. Основними функціями української Агенції стане ідентифікація проектів ДПП, підготовка техніко-економічних обґрунтувань для державних партнерів, допомога у підготовці конкурсної документації, проведення тренінгів та конференцій, тощо. Все це сприятиме впровадженню якісних та інвестиційно-привабливих проектів в транспортній, комунальній, енергетичній, соціальній та інших сферах, які стануть вигідними для інвесторів, економіки та суспільства України”, - зазначив Кубів.

Також Кубів наголосив, що одразу після підписання Меморандуму Агенція розпочне розробку низки документів та навчання персоналу для старту практичної роботи над проектами.

Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства (Агенція ДПП) заснована на державній власності та належить до сфери управління Мінекономрозвитку. Основною функцією Агенції є здійснення заходів для реалізації в Україні якісних та інвестиційно-привабливих проектів ДПП у різних сферах економіки.