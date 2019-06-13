МЕРТ розробляє інтернет-портал з інформацією про державні підприємства

Мінекономрозвитку завершує роботу над інформаційним інтернет-порталом, на якому будуть розміщені дані про всі компанії державного сектору економіки України.

Про це під час прес-коференії в Укрінформі розповів директор департаменту управління державною власністю Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Роман Кропивницький, повідомляє кореспондент агентства.

"Ми закінчуємо наш портал. На цей портал буде викладатись фінансова звітність усіх компаній державного сектору економіки, вона буде рубрикована по компаніях", - зазначив Кропивницький.

Він додав, що окрім основної інформації про державні підприємства, на новому сайті від МЕРТ будуть розміщені дані з єдиного державного реєстру судових рішень і з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

За словами Кропивницького, сайт запрацює за 2-3 тижні.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні вже відбувся запуск інтерактивного інтернет-порталу, розробленого Міжнародним центром перспективних досліджень (МЦПД) спільно зі словацькими експертами, на якому розміщені рейтинги та звіти українських підприємств державного сектору економіки разом із загальними даними про них.