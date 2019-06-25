Данилишин розповів як можна суттєво збільшити ВВП

Данилишин розповів як можна суттєво збільшити ВВП

Укрінформ
Станом на 24 червня 2019 року на балансі банків знаходиться ОВДП на суму 352 млрд грн, або 45,6% ОВДП, що перебувають в обігу. Спрямування частини цих коштів на кредитування підприємств дозволило б суттєво збільшити ВВП.

Про це голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин написав у Facebook.

"Простежується чітка залежність між обліковою ставкою НБУ і прибутковістю по ОВДП - висока ставка НБУ обумовлює високу прибутковість за держоблігаціями. Висока облікова ставка НБУ також призводить до зростання ставок по ОВДП. Наслідком чого є ефект витіснення – замість кредитування реального сектору економіки банки вкладають кошти в державні облігації: станом на 24.06.2019 року на балансі банків знаходиться ОВДП на суму 352 млрд грн, або 45,6% ОВДП, що перебувають в обігу. Спрямування частини цих коштів на кредитування підприємств дозволило би суттєво збільшити ВВП та створити додаткові робочі місця", - написав Данилишин.

Він додав, що на балансі НБУ знаходиться 43,6% від ОВДП, що перебувають у обігу. Разом у банків та НБУ сконцентровано 89,2% усіх ОВДП за їх сумою. Загальна сума вкладень НБУ та банків у ОВДП становить 688,6 млрд грн. Це призводить до зростання процентних ставок по кредитах прямому позичальникові в нашій країні. Далі, по «класиці» при зростанні процента знижуються вкладення в реалізацію бізнес-проектів. Однак, по тій же «класиці» не варто побоюватися зниження вкладень через операцій carry trade - інвестори будуть позичати гроші в країні з меншим рівнем процентної ставки й інвестувати в країну з високим відсотком, який передбачає і відповідний рівень маржинальності бізнесу. Але чому ж не позичають, наприклад, в Японії, щоб вкласти в Україну, запитають читачі? Тому, що оцінюють нинішні ризики нашої країни - військово-політичні, ризики судової системи, можливість рейдерських атак, не найсприятливіший інвестклімат - як невідповідні навіть тій високій прибутковості, яку можна отримати тут. І, мабуть, найголовніше - не бачать підприємці та інвестори в нашій країні підприємств-реципієнтів інвестицій, що випускають продукцію, адекватну викликам третьої й четвертої промислової революції і користується великим попитом на світових ринках.

Читайте також: НБУ вводить банкноту в 1000 гривень

"Так само і українські банки, оцінюючи ризики в нашій економіці і низький ступінь технологічного та управлінського розвитку, обирають безризикові вкладення в ОВДП, а не кредитування підприємств. Можна дорікати банкірам в небажанні сприяти активізації економічного зростання, але до тих пір, поки в Україні не почнеться реіндустріалізація економіки і в результаті її проведення не з'являться інноваційні високотехнологічні підприємства, банківське кредитування буде розвиватися повільно (хіба що, почнеться ціновий бум на світових ринках агропродукції і чорних металів і підприємства цих галузей наростять портфель банківських кредитів). Наявність у банків альтернативи у вигляді вкладень в ОВДП - одна з причин, але, як я показав вище, не єдина", - зауважив Данилишин.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-