НБУ вводить банкноту в 1000 гривень

Національний банк вводить в обіг банкноту номіналом в 1000 гривень.

Про це на брифінгу щодо оптимізації банкнотно-монетного ряду національної валюти сказав голова НБУ Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Монети: 1,2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні і будуть виведені з обігу. Також з обігу буде поступово вилучатись монета 25 копійок, яка поки лишається платіжним засобом. Буде введено в обіг банкноту вищого номіналу - 1000 грн", - сказав Смолій.

Ми наводимо лад у банкнотно-монетному ряді гривні вилучаємо з обігу дрібні монети (1, 2 та 5 коп. з 1 жовтня і в перспективі 25 коп.) і вводимо з 25 жовтня новий найвищий номінал – 1 000 гривень. На те є 3 причини: зручність, економічна доцільність, економія для держави і бізнесу pic.twitter.com/UfP2b3HugR — Yakiv Smolii (@YSmolii) 25 червня 2019 р.

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Він зазначив, що в результаті завершення цих процесів, а семе після вилучення монет та введення в обіг банкноти нового номіналу, протягом наступних трьох років банкнотно-монетний ряд гривні скоротиться з 17 номіналів до 12. Всього в ньому залишиться 6 номіналів монет та 6 номіналів банкнот.

Банкнота номіналом в 1000 гривень вводиться в обіг з 25 жовтня 2019 року.