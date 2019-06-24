Росія частково дозволила транзит українських товарів

Володимир Путін вніс поправки до свого указу, якими дозволив автомобільний і залізничний транзит українських товарів через територію РФ при наявності на транспортних засобах і товарах пломб, що використовують технологію ГЛОНАСС, російського аналога GPS.

Про це повідомляється на порталі правової інформації РФ.

У документі дозволяється автомобільний і залізничний транзит українських товарів через територію РФ при наявності на транспортних засобах і товарах пломб, що використовують технологію ГЛОНАСС, і уточнюється, що всі переміщення такої продукції територією РФ будуть відслідковуватися до передачі третім країнам.

Уряду РФ доручили затвердити перелік пунктів пропуску через держкордон для транзиту, порядок здійснення перевезень, вимоги до пломб ГЛОНАСС, порядок видачі талонів, а також забезпечити створення і експлуатацію системи контролю.

Обліковий талон повинен бути у водія автомобіля, який здійснює транзит. У разі порушення порядку використання пломб талони анулюються.

Пломби необхідні для відстеження товарів, щоб їх не відвантажували в Росії.

Відповідні поправки внесені в указ Путіна про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з "недружніми діями" України щодо громадян і юридичних осіб РФ, підписаний в жовтні 2018 року у відповідь на розширення Україною переліку заборонених російських товарів.

Тоді в Росії заборонили весь транзит вироблених в Україні товарів через свою територію в інші країни. Новий указ набирає чинності з 1 липня.

Як повідомлялося, на початку квітня стало відомо, що в СОТ не визнали порушенням блокування Росією українського транзиту в країни Середньої Азії.