Держгеонадр виставила на аукціон нафтогазові ділянки за 55 мільйонів

Державна служба геології та надр (Держгеонадр) України призначила на 16 вересня 2019 року четвертий нафтогазовий аукціон.

Про це повідомляє пресслужба Держгеонадр.

"Аукціон відбудеться через систему електроних торгів у системі Prozorro. Держгеонадр виставить три лоти: Яворівська площа (Львівська обл.), Таталівська площа (Чернівецька обл.) та Приазовське газове родовище (Запорізька обл.). Сумарна стартова вартість трьох спецдозволів на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку - більше 55 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Стартова ціна Яворівської площі - 6,502 млн грн, Таталівської площі - 26,153 млн грн, Приазовського газового родовища - 22,66 млн грн.

У Держгеонадр зазначили, що найпривабливішим лотом вважається Приазовська ділянка в Запорізькій області, де глибина залягання ресурсу газу досить доступна для видобутку.

Нагадаємо, 18 червня відбувся третій нафтогазовий аукціон Держгеонадр через Prozorro. Лідером торгів стало АТ "Укргазвидобування" (100% державної НАК "Нафтогаз України"), яке виграло сім з дев’яти лотів вартістю близько 90 млн грн. Ще двоє торгів відмінили через брак учасників.

Як повідомлялося, 6 березня Державна служба геології та надр України провела перші онлайн-аукціони з продажу ліцензії на розвідку та видобування нафти й газу на майданчику «ProZorro.Продажі”.

Раніше Кабінет Міністрів України затвердив Постанову «Про реалізацію експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів». Згідно з документом, проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами здійснюється виключно відповідно до Тимчасового порядку, затвердженого вищезазначеною постановою.

За час дії постанови Держгеонадра продали 16 спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів на 380 млн грн.