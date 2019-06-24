Мінфін дав прогноз, коли курс долара сягне 30 гривень

Курс на кінець 2019 року очікується на рівні 27,4 гривні за долар, в 2020 році - 28,2 гривні за долар, а в 2021 році - 29,4 гривні за долар.

Про це йдеться в макроекономічному огладі Міністерства фінансів.

Обмінний курс гривні до долара США (у середньому за період) очікується у 2019 - 27,4 грн за долар, у 2020 - 28,2 грн за долар, у 2021 - 29,4 грн за долар та у 2022 - 30 грн за долар.

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У Мінфіні відзначають, що завдяки сприятливій ситуації на валютному ринку, обмінний курс укріпився на 5,1% (у травні порівняно з груднем минулого року). Обсяги золотовалютних резервів України становили 19,4 млрд дол, що покриває 3,2 місяців імпорту.