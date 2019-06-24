Мінфін дав прогноз, коли курс долара сягне 30 гривень

Мінфін дав прогноз, коли курс долара сягне 30 гривень

Укрінформ
Курс на кінець 2019 року очікується на рівні 27,4 гривні за долар, в 2020 році - 28,2 гривні за долар, а в 2021 році - 29,4 гривні за долар.

Про це йдеться в макроекономічному огладі Міністерства фінансів.

Обмінний курс гривні до долара США (у середньому за період) очікується у 2019 - 27,4 грн за долар, у 2020 - 28,2 грн за долар, у 2021 - 29,4 грн за долар та у 2022 - 30 грн за долар.

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У Мінфіні відзначають, що завдяки сприятливій ситуації на валютному ринку, обмінний курс укріпився на 5,1% (у травні порівняно з груднем минулого року). Обсяги золотовалютних резервів України становили 19,4 млрд дол, що покриває 3,2 місяців імпорту.

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