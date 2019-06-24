У Мінфіні пояснили причину менших податкових та митних надходжень

У січні-травні 2019 року податкові та митні надходження були нижчими за планові.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів.

"За 5 місяців цього року податкові та митні надходження були нижчими за планові через такі причини: міцніший за врахований в бюджеті курс гривні, скорочення виробництва тютюну, звільнення з січня 2019 року від оподаткування ПДВ імпорту сонячних батарей, менші за прогнозовані обсяги імпорту", - йдеться в повідомленні.

Ряд з цих причин мають тимчасовий характер. Імпорт газу підвищується порівняно із початком року, що поліпшує показники виконання надходжень від ПДВ. Виробництво тютюнових виробів зростає тепер після падіння у першому кварталі, що позитивно впливає на динаміку надходжень від акцизу. Подальше поліпшення фінансових результатів підприємств сприятимуть більшим надходженням від ПнПП (податкові надходження від приватизації підприємств).

Водночас більші за планові надходження отримано від ПДФО внаслідок зростання середньої заробітної плати (на фоні підвищення мінімальної заробітної плати, поліпшення фінансового стану компаній та жорсткого ринку праці). Також, НБУ перерахував до бюджету 64,9 млрд грн, що вище на 17,3 млрд грн за попередній прогноз Нацбанку, наданий Мінфіну під час складання помісячного бюджетного розпису на цей рік. Перерахування прибутку НБУ до Державного бюджету у повному обсязі відповідає Бюджетному кодексу та Закону «Про НБУ», якими визначено, що прибуток НБУ до розподілу підлягає перерахуванню до Державного бюджету України у повному обсязі у сумі, визначеній у річній фінансовій звітності, що підтверджена зовнішнім аудитом та затверджена Радою Національного банку.

Читайте також: НБУ переглянув підходи до визначення системно важливих банків

З боку запозичень після випуску єврооблігацій та збільшення участі нерезидентів у купівлі ОВДП (завдяки запуску Clearstream на фоні макроекономічної стабільності та виваженої фіскальної політики уряду) виконання плану вирівнялось.