На Запорізькій АЕС будують сховище для радіоактивних відходів

На Запорізькій АЕС будують сховище для радіоактивних відходів

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Укрінформ
На Запорізькій АЕС розпочалося будівництво ангарного сховища легкого типу, де будуть зберігати 1300 залізобетонних контейнерів з радіоактивними відходами.

Про це повідомили у пресслужбі ЗАЕС.

“Протягом більше 30 років ми збираємо радіоактивні відходи зі всієї атомної станції. І на даний час місткість сховищ, які були передбачені проєктом для шести енергоблоків, добігає кінця. Вони заповнені десь на 90 відсотків”, – пояснив заступник начальника цеху дезактивації з експлуатації та поводження з радіоактивними відходами Сергій Піхтін.

За його словами, згідно з проєктом, на території Запорізької АЕС ще у 80-х роках було відведено місце для продовження капітального залізобетонного сховища для зберігання радіоактивних відходів (РАВ) такого ж типу, як і ті, що працюють сьогодні.

Атомники кажуть, що рано чи пізно настане момент, коли РАВ необхідно буде вивозити з майданчика Запорізької АЕС, тому переробили проєкт капітального сховища на сховище легкого типу. У ньому розміщуватимуть РАВ уже упаковані в спеціальні "бочки". Далі їх складатимуть у залізобетонні контейнери (один здатен умістити одразу чотири "бочки").

Сховище легкого типу розраховане на 1300 залізобетонних контейнерів. Отже, загалом воно зможе одночасно вмістити 5200 контейнерів з відходами.

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Майданчик для сховища легкого типу будується безпосередньо біля комплексу з переробки РАВ. На сьогоднішньому етапі робіт будівельники та підрядна організація встановлюють спеціальні залізобетонні палі, які стануть своєрідною "подушкою" для фундаменту. Наступного року почнуть зводити конструкції стін, адже сховище хоч і легке, але все ж таки закритого типу.

У майбутньому під його дахом ходитиме кран, який буде розташовувати залізобетонні контейнери по затвердженому плану. Орієнтовно цей об’єкт повністю буде здано в експлуатацію у 2021 році.

Фото: npp.zp.ua

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