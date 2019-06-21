Компанія Новінського збільшила частку в Regal Petroleum до 82%

Компанія Pelidona Services Limited (Кіпр), яка входить у групу Smart Holding Вадима Новінського, збільшила свою частку в акціонерному капіталі Regal Petroleum plc з 54% до 82,65%.

Про це повідомляє прес-служба холдингу в Facebook.

"Пакет акцій у розмірі 91 868 182 шт. був викуплений у великого акціонера Regal Petroleum plc компанії KYLESTONE LIMITED у рамках реалізації стратегії розвитку бізнесу Смарт-Холдингу з видобутку вуглеводнів. Pelidona Services Limited не має наміру продовжувати подальший викуп акцій на ринку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють ЗМІ, продавцями акцій виступили компанії з групи EastOne українського бізнесмена Віктора Пінчука.

Сума угоди не розкривається. За даними на сайті Лондонської фондової біржі, на майданчику AIM, де торгуються акції Regal Petroleum, їх котирування на закриття торгів 20 червня становили 39,95 пенса - за цією ціною угоду можна було б оцінити в 36,7 млн фунтів стерлінгів (близько 46, 6 млн дол.).

"Результати угоди не вплинуть на корпоративне управління Regal Petroleum і на її статус публічної компанії. Не планується жодних змін у раді директорів. Regal Petroleum показує хороші результати діяльності і залишатиметься основою газодобувного напрямку Смарт-Холдингу. Стратегія його розвитку передбачає як органічне зростання бізнесу шляхом нарощування видобутку на існуючих родовищах, так і придбання нових активів. Результатом реалізації цієї стратегії має стати максимізація сукупного доходу всіх акціонерів бізнесу", - зазначають у Smart Holding.

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Regal Petroleum у 2018 році збільшила чистий прибуток у 23,6 раза порівняно з 2017 роком - до 54,3 млн (у тому числі за рахунок переоцінки резервів і запасів, що залишилися на Мехедівсько-Голотовщинському і Свиридівському родовищах, знецінених у попередні періоди). Виручка компанії торік зросла на 88,3% - до 66,1 млн дол.

Smart Holding розвиває проекти в сфері видобутку нафти і газу c 2011 року. У 2012 році ці проекти були об'єднані в бізнес-напрямок Smart Energy. Компанія володіє Regal Petroleum, а також ПрАТ «Укргазвидобуток».

Regal Petroleum працює в Україні з 1999 року. Компанія стала другим після Полтавської газонафтової компанії приватним виробником зрідженого газу в Україні.