Parimatch вітає позицію Зеленського щодо скасування заборони грального бізнесу

Міжнародний холдинг Parimatch вітає позицію Президента України Володимира Зеленського щодо скасування заборони грального бізнесу та лібералізації економіки в цілому і готовий узяти відповідальність за розвиток суспільства і спорту в країнах своєї присутності.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі холдингу.

"Ми відкриті до діалогу з новою українською владою щодо питання легалізації бетингової та гральної галузі в цілому та готові поділитися ефективними зарубіжними ноу-хау в сфері регулювання", - йдеться у повідомленні.

У холдингу наголошують, що, розвиваючи бізнес в іноземних юрисдикціях, Parimatch докладає всіх зусиль, щоб працювати в рамках закону і бути бізнесом, який, разом з державою, готовий взяти відповідальність за розвиток суспільства і спорту в країнах своєї присутності.

"Спорт в Україні вимагає підтримки, ми готові стати пліч-о-пліч з державою в цьому важливому для суспільства і економіки країни справі", - наголошують у холдингу.

У Parimatch впевнені, що співпраця держави й бізнесу у цьому питанні стане платформою для створення довгострокової програми розвитку спорту, а потенціал України як спортивної країни зможе розкритися куди повніше. "Українці цього по-справжньому заслуговують", - підкреслили у пресслужбі.

У повідомленні зазначається, що за даними Міністерства фінансів України, оприлюдненими в 2014-2015 рр., легалізована гральна галузь зможе стати додатковим джерелом бюджету в розмірі до 5 млрд гривень, де бетинг становить значну частину.

"Окрім надходжень від ліцензій та податків, легалізована галузь, як це успішно доводять приклади сусідніх європейських країн, створить тисячі робочих місць, сформує позитивний ринковий ефект на розвиток економіки, дасть змогу залучити міжнародні інвестиції у фінансову та інші сфери, зумовить зростання туризму, а також буде сприяти протидії корупції в професійному спорті та договірних матчах", - зазначили у пресслужбі.

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