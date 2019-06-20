Новообрана наглядова рада Ощадбанку сформувала всі профільні комітети

Під час першого засідання новопризначеної наглядової ради Ощадбанку було сформувано всі профільні комітети

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку за підсумками першого засідання новопризначеної наглядової ради Ощадбанку.

"На засіданні було сформовано відповідні комітети наглядової ради, а саме: Комітет з питань призначень та винагород посадовим особам, до складу якого входить підкомітет з питань корпоративного управління, – очолив Олексій Резніков. Комітет з питань аудиту – очолив Пітер Бріггс. Комітет з питань ризиків, до складу якого входить підкомітет по роботі з проблемними кредитами, – очолила Байба Апін. Комітет з питань стратегії, до складу якого входить підкомітет з інформаційних технологій та інформаційної безпеки, – очолив Шевкі Аджунер", - йдеться в повідомленні.

Голова наглядової ради Ощадбанку Шевкі Аджунер зазначив, що бачить своїм завданням забезпечення ефективної та прозорої співпраці між членами наглядової ради та керівництвом банку.

"Значного прогресу вже було досягнуто на шляху реформування держбанківського сектору, і я сподіваюсь, що незалежність наглядових рад, Національного банку, яка є передумовою фінансової стабільності та економічного зростання, буде збережено. Переконаний, що Ощадбанк, як провідний державний банк, стане прикладом якісного корпоративного управління і виконає своє призначення з надання ефективних, конкурентоздатних, інклюзивних фінансових послуг населенню та бізнесу", - сказав Аджунер.

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Як відомо, до складу наглядової ради Ощадбанку на основі відкритого конкурсу увійшли незалежні члени Шевкі Аджунер, Байба Апін, Пітер Бріггс, Міхаель Вайнштейн, Олексій Грінченко, Олексій Резніков, представник держави від Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності Дмитро Власов та представник держави від Кабінету міністрів України Даніель Білак.