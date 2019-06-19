НБУ оскаржив рішення щодо незаконності перевірки ПриватБанку перед націоналізацією

Національний банк оскаржив у Верховному суді рішення судів щодо незаконності проведення перевірки в АТ "КБ ПриватБанк" напередодні націоналізації.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Національний банк 14 червня подав до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду України скаргу на рішення судів, якими скасовано розпорядження НБУ про проведення інспекційної перевірки у ПриватБанку напередодні його виведення з ринку", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 13 травня 2019 року Шостий апеляційний адміністративний суд відхилив апеляційну скаргу Національного банку на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 2 березня 2018 року, яким було задоволено позов колишнього акціонера ПриватБанку - кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Разом із касаційною скаргою Національний банк подав клопотання про зупинення дії зазначених рішень судів до закінчення їхнього перегляду в касаційному порядку Верховним судом.

Зокрема, Нацбаком надано Верховному суду аргументи, на які варто звернути увагу, а саме факт того, що судами порушено дискреційні повноваження Національного банку. Перевірка фінансової стійкості банків, особливо системно важливих, – не тільки одне з пріоритетних завдань регулятора, що є складовою забезпечення фінансової стабільності в Україні, а й належить до виключних повноважень Національного банку, закріплених Законом України «Про Національний банк». Саме тому жоден інший суб'єкт чи орган, зокрема і суд, не може втручатися у здійснення суб'єктом владних повноважень своєї компетенції, зокрема, щодо визначення дати та підстав, необхідних для проведення позапланової перевірки банків.

Також у Нацбанку звернули увагу на те, що регулятор не порушив права позивача - компанії Triantal Investments Ltd. Ця компанія не була уповноважена представляти ПриватБанк, зокрема, оскаржуючи розпорядження Національного банку про проведення інспекційної перевірки. По судовий захист порушеного права банку може звернутися виключно його акціонер – власник контрольного пакета акцій (понад 50% акцій) і виключно в інтересах та від імені банку. Тоді як позивачу – компанії Triantal Investments Ltd – до націоналізації ПриватБанку належало лише 16,817% його акцій.

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Також у регуляторі наголосили, що мали підстави для проведення інспекційної перевірки ПриватБанку. Однією з основних підстав для позапланової інспекційної перевірки в банку було суттєве погіршення його фінансового стану, яке було зафіксоване за результатами діагностичного обстеження ПриватБанку у 2015 році.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2016 року ПриватБанк був націоналізований згідно з рішенням українського уряду. Також повідомлялося, що з ПриватБанку перед націоналізацією було виведено 110 млрд грн через фіктивні компанії.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва, розглянувши в судовому засіданні справу за позовом бізнесмена Ігоря Коломойського до НБУ, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку. Розгляд цієї справи тривав із червня 2017 року.

В Окружному адміністративному суді Києва пояснили своє рішення визнати незаконною націоналізацію ПриватБанку тим, що відповідачі в цій справі не довели правомірність віднесення банку до категорії неплатоспроможних.