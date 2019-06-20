Окружний адмінсуд Києва отримав позов про звільнення керівника Укравтодору

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов із проханням зобов’язати Кабінет міністрів звільнити Славоміра Новака з посади виконувача обов’язків голови Укравтодору.

Про це інформує пресслужба суду.

“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов щодо звільнення Славоміра Новака з посади в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається на порталі Судова влада України, позов подав Олександр Антощук.

У суді інформують, що позивач просить суд визнати протиправним та скасувати розпорядження про призначення Новака в.о. голови Держагенства до призначення в установленому порядку очільника Укравтодору.

Окрім цього, позивач просить суд визнати відсутність у Новака компетенції (повноважень) виковувати обов’язки голови Укравтодору та зобов’язати Кабмін негайно звільнити його із зазначеної посади.

Також позивач просить визнати відсутність у КМУ компетенції (повноважень), зокрема, допускати громадян іноземних країн до керівництва центральними органами виконавчої влади, призначати осіб на посади державної служби категорії «А» без проведення конкурсного відбору та призначати виконувачів обов’язків керівників центральних органів виконавчої влади на строк не більше трьох місяців.

Водночас суд просять визнати протиправними і дії Служби безпеки України, які полягають у наданні Новаку допуску до державної таємниці та просять зобов’язати СБУ скасувати йому відповідний допуск.

Повідомляється, що разом з адміністративним позовом до суду була подана заява про забезпечення позову. Зокрема, позивач просить суд вжити заходів забезпечення позову шляхом встановлення заборони Новаку вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень голови Укравтодору, передбачених, зокрема, але не виключно, положенням «Про Державне агентство автомобільних доріг».

За даними пресслужби, зараз суд вирішує питання щодо відкриття провадження та наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову.

Згідно з інформацією на порталі Судова влада, справу розглядатиме суддя Наталія Шевченко.

Як повідомлялося, уряд у жовтні 2016 року призначив поляка Славоміра Новака виконувачем обов'язків голови Укравтодору. Раніше Новак очолював Міністерство транспорту Польщі.