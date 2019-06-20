Рахункова палата перейматиме досвід ОАЕ у боротьбі з корупцією

Рахункова палата спільно з Державною аудиторською інституцією ОАЕ підписали меморандум про співпрацю, відповідно до якого українська сторона перейматиме досвід ОАЕ у боротьбі з корупцією і проведенні IT-аудитів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

"Сьогодні я радий вітати в Україні справді поважного гостя - президента INTOSAI і очільника Державної аудиторської інституції ОАЕ Харіба Саїда Аль Амімі. Ми маємо спільні пріоритети в діяльності наших установ – це захист державних коштів і боротьба з корупцією. Сьогодні ми підписали Меморандум про співпрацю між нашими інституціями і домовились, що аудитори Рахункової палати перейматимуть досвід ОАЕ у боротьбі з корупцією і проведенні IT-аудитів", - написав Пацкан.

Він зазначив, що вищий аудиторський офіс ОАЕ - один з найбільш прогресивних і розвинутих у світі. Відомий активним застосуванням передових технологій і успішною протидією корупції.

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Як відомо, INTOSAI – це незалежна міжнародна організація зовнішнього державного контролю публічних фінансів, що об'єднує вищі органи аудиту (ВОА) країн світу. INTOSAI була створена у 1953 році. На сьогодні до її складу входять ВОА 194-х країн, ще 5 ВОА є асоційованими та 1 афілійованим членами організації. Основне завдання INTOSAI – надання аудиторам усього світу можливості обміну інформацією, що становить спільний інтерес, інформацією щодо сучасних напрацювань у сфері аудиту та застосування професійних стандартів і найкращих методологій.