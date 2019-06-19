НБУ випускає пам’ятну медаль "100 років Чортківської офензиви"

Національний банк України 20 червня 2019 року випустить пам’ятну медаль "100 років Чортківської офензиви" з нейзильберу тиражем у 10 тисяч штук.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Вона присвячена наступальній операції Української Галицької армії – Чортківській офензиві, проведеній 7-28 червня 1919 року з метою визволення всієї території Західно-Української Народної Республіки", - йдеться в повідомленні НБУ.

Медаль виготовлено з нейзильберу, якість карбування – "спеціальний анциркулейтед", маса – 16,5 г, діаметр – 35,0 мм, тираж – 10 000 штук.

На аверсі медалі розміщено напис Україна (унизу), під яким малий Державний Герб України, праворуч і ліворуч від якого роки – 1919 і 2019; у центрі зображено Тризуб, оповитий гілками калини (з дизайну ордена Української Галицької Армії автора Михайла Бринського); по колу стилізований напис – "Звитяга Української Галицької армії"; праворуч від тризуба – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

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На реверсі медалі зображено динамічну стилізовану композицію за мотивом живописного полотна "Чортківська офензива" Юліана Крайківського, який був учасником тих подій: у центрі на дзеркальному тлі – кінний вояк, на другому плані – силуети двох вершників; розміщено напис: "Чортківська офензива" (праворуч півколом), унизу зазначено історичну дату цієї наступальної військової операції: 7-28.06.1919.

Над створенням медалі працювали художники – Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук та скульптори – Володимир Атаманчук, Анатолій Демяненко.