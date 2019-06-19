Укрпошта завоювала два «поштові Оскари»

Укрпошта перемогла у двох номінаціях однієї з найпрестижніших премій у сфері поштової та експрес-доставки World post & parcel awards 2019.

Про це повідомляє Укрпошта у Facebook.

"Укрпошта завоювала аж два «поштові Оскари» на найпрестижнішій премії у сфері пошти та експрес-доставки The World Post & Parcel Awards 2019 . У категоріях "Поштові технології для e-commerce" та "Соціально відповідальні програми» перемогла наша "E-Export programme", - йдеться у повідомленні.

Також в Укрпошті наголошують, що за 2,5 роки компанія суттєво змінила технологічні процеси, оновила послуги, постійно впроваджує нові продукти, створює сучасні діджитал та онлайн можливості: АРІ, мобільний додаток, «Особистий кабінет» та чат-бот.

"Завдяки цьому молоді українські підприємці мають можливість продавати свої товари на найбільших онлайн-майданчиках і доставляти їх Укрпоштою навіть із найвіддаленішого села до Австралії чи США. ⠀Ми надзвичайно щасливі бути в одному списку зі світовими поштовими та логістичними лідерами", - додають у компанії.

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Як повідомлялось, премія World post & parcel awards існує вже 20 років (до 2015 року вона мала назву World Mail Awards). У відкритому конкурсі щорічно беруть участь компанії поштової та експрес-доставки і компанії, що створюють технологічні рішення для автоматизації та інформаційного обміну в поштово-логістичній сфері. Із сотень заявок відбираються по три найкращі проекти у дев’яти категоріях.

У категорії “Соціально відповідальні програми” в різні роки нагороди отримували пошти Швейцарії, Німеччини, Іспанії, Португалії. У категорії “Поштові технології для e-commerce” найкращими визнавалися пошти Польщі, США, Сінгапуру, Саудівської Аравії, Ірландії.