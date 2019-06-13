Укрпошта розпочала доставку товарів учасникам торгів на Prozorro

З 13 червня Укрпошта в тестовому режимі розпочала доставку товарів замовників в системі електронних торгів Prozorro.

Про це повідомляється на сайті поштового оператора.

"Із 13 червня в системі електронних закупівель Prozorro в тестовому режимі з’явилася можливість оформити доставку товарів. Учасники торгів обиратимуть доставку товарів через Укрпошту чи інші поштово-логістичні компанії", - йдеться у повідомленні.

Наразі доставку товару можна обрати на zakupki.prom.ua, izi.trade, e-tender.ua. А пізніше це стане можливим і на інших платформах системи електронних закупівель Prozorro.

«"Укрпошта" однією з перших почала працювати з Prozorro в якості замовника. Ми не мали проблем з відправкою, бо є логістичною компанією. А у інших замовників давно був запит на вибір способу доставки в системі торгів. Зараз у них буде можливість одразу оцінити вартість у різних операторів та обрати найвигідніші умови доставки», - розповіла директор департаменту розвитку бізнесу з корпоративними клієнтами компанії “Укрпошта” Ганна Колесова.

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У системі електронних закупівель Prozorro близько 175 тис. підприємств та установ. Система використовує 20 онлайн-майданчиків для реєстрації і підключення користувачів та організаторів тендерів.