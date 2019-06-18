В Україні зростає споживче кредитування, реальні доходи населення та бізнесу - НБУ

Споживче кредитування в Україні продовжує стрімке зростання. Одночасно в країні фіксуються високі темпи зростання реальних доходів населення та бізнесу.

Про це йдеться в представленому Національним банком України Звіті про фінансову стабільність за червень 2019 року.

"Споживче кредитування й далі стрімко зростає: темп приросту незабезпечених гривневих кредитів домогосподарствам на поточні цілі перевищує 30% р/р вісім кварталів поспіль. Сегмент зберігає високий потенціал розвитку: боргове навантаження на сектор домогосподарств загалом невисоке, трохи менше, ніж 10% річного доходу, хоча рівень закредитованості населення з низькими доходами значно вищий.

Як ввважють в НБУ, росту споживчого кредитування сприяють високі темпи зростання фінансового стану домогосподарств та бізнесу.

"Фінансовий стан домогосподарств та бізнесу поліпшується. Високі темпи зростання реальних доходів населення зберігаються третій рік поспіль. Поліпшення споживчих настроїв у поєднанні з вищими доходами стимулюють населення брати більше кредитів", - йдеться у звіті.

За даними НБУ, доходи компаній також динамічно зростають, рентабельність нормалізувалася після різкого відновлення після кризи, а боргове навантаження залишається переважно на прийнятному рівні.

"Загалом підприємства дедалі чіткіше декларують наміри більше позичати на фінансування інвестицій в основний та оборотний капітал. Тим часом банки стверджують, що готові збільшувати обсяги корпоративного кредитування", - наголошується в документі.

Водночас, в НБУ вказують на ризики, пов'язані зі зростанням кредитування.

"Споживче кредитування високоприбуткове. Це робить його дуже привабливим для банків, однак вони повинні належно враховувати й пов’язані з ним ризики. Проведений НБУ аналіз сегмента споживчого кредитування засвідчив, що в поточних макроекономічних умовах більшість банків адекватно оцінює рівень втрат від кредитного ризику за такими позиками й має відповідний рівень резервів", - йдеться у звіті.

Проте розрахункові значення ймовірних втрат у випадку кризи, на думку НБУ, здебільшого занадто оптимістичні.

"Для оцінювання необхідних резервів банки використовують моделі, що не чутливі до різкого погіршення макроекономічних показників. Тож якщо реалізується несприятливий сценарій, фінустанови можуть не сформувати належні резерви на випередження. Щоб уникнути цього, у майбутньому НБУ може підвищити вагу ризику за незабезпеченими споживчими кредитами. Це потрібно, аби фінустанови мали достатній запас капіталу для поглинання потенційних збитків від цього сегмента на випадок кризових явищ", - попереджають в НБУ.