Нацбанк: Восени питання співпраці з МВФ стане критично важливим

Вже на початку осені питання співпраці з Міжнародним валютним фондом стане критично важливим.

Про це йдеться в оприлюдненому Національним банком України звіті про фінансову стабільність за червень 2019 року, передає кореспондент Укрінформу.

"Критично важливим є подальше отримання кредитних коштів від МВФ та інших офіційних кредиторів. Кількамісячна пауза у виконанні програми фонду некритична для фінансової стабільності. Водночас на початку осені, після парламентських виборів і формування нового уряду, продовження співпраці з МВФ стане ключовим", - попереджають в НБУ.

Крім того, вважають у Нацбанку, доцільним буде започаткування нової довготривалої програми співпраці з МВФ.

"Ураховуючи амбітну програму реформ, погоджену з МВФ, та все ще високу вразливість економіки до зовнішніх ризиків, доцільним видається започаткування нової довготривалої програми співпраці з МВФ, імовірно ще до завершення терміну поточної програми “Стенд-бай”", - йдеться в звіті.

Як зазначають у НБУ, обсяги міжнародних резервів на початок червня 2019 року становили 19,4 млрд доларів. За поточним прогнозом Національного банку, за умови збереження співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, доступу до міжнародних ринків капіталу та інтересу іноземних інвесторів до ОВДП у гривні, у 2019-2021 роках обсяг міжнародних резервів балансуватиме в діапазоні 21–22 млрд доларів.

Як повідомляв Укрінформ, за п’ять місяців 2019 року обсяги міжнародних резервів Національного банку України знизилися на 1,4 млрд доларів через високі виплати за зовнішніми зобов’язаннями.