НБУ оскаржив заборону Рожковій виконувати посадові обов’язки

Національний банк України оскаржив рішення Баришівського районного суду Київської області щодо заборони першому заступнику Глави НБУ Катерині Рожковій виконувати посадові обов’язки.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку 14 червня.

"Національний банк України 14 червня подав до Баришівського районного суду Київської області клопотання про скасування вжитих ухвалою суду від 11 червня заходів забезпечення позову через встановлення заборони Катерині Рожковій брати участь у засіданнях Правління НБУ та виконувати покладені на неї посадові обов’язки першого заступника Голови НБУ", - йдеться у повідомленні.

Також в НБУ зауважують, що зазначене клопотання обґрунтоване "грубим порушенням судом норм процесуального та матеріального права".

"Повідомляємо, що Баришівський райсуд Київської області повинен розглянути зазначене клопотання не пізніше 5 днів з дня його надходження до суду, а саме до 19 червня включно (відповідно до імперативних приписів ч. 2 ст. 158 ЦПК України)", - додають в Нацбанку.

У НБУ повторно наголошують на тому, що станом на цей момент ухвала Баришівського районного суду Київської області не була отримана Національним банком в установленому чинним процесуальним законодавством порядку.

"Зі змісту резолютивної частини ухвали Баришівського районного суду Київської області, яка раніше надійшла листом від фізичної особи, вбачається, що судом встановлено заборону Катерині Рожковій як фізичній особі-громадянину брати участь в роботі та засіданнях Правління Національного банку, а також вчиняти та/або виконувати всі та будь-які дії, пов’язані з виконанням та/або здійсненням повноважень першого заступника Голови Національного банку. Варто зауважити, що Катерина Рожкова бере участь в роботі та засіданнях Правління Національного банку, а також виконує повноваження першого заступника Голови Національного банку виключно як посадова особа Національного банку, а не фізична особа-громадянин, що виключає навіть теоретичну можливість виконання встановлених судом заборон", – повідомив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Національний банк наголошує, що жодних заборон посадовій особі Національного банку – першому заступнику Голови Національного банку Катерині Рожковій ухвалою Баришівського районного суду Київської області не встановлено.

Також НБУ звертає увагу, що відмінності правового статусу фізичної та посадової осіб було визначено Окружним адміністративним судом м. Києва в ухвалі від 5 лютого 2019 року у справі №640/463/19 про забезпечення позову відносно в. о. Міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун, відповідно до якої: "В іншій частині забезпечення позову, а саме забороні не першому заступнику, а фізичній особі, заява задоволенню не підлягає, оскільки суперечить принципам адміністративного судочинства, оскільки спрямована стосовно іншої, ніж суб'єкт владних повноважень, особи".

"Беручи до уваги викладене, вжиті ухвалою Баришівського районного суду Київської області заходи забезпечення позову через заборону Катерині Рожковій вчиняти дії, що стосуються діяльності Національного банку, як фізичній особі-громадянину, а не посадовій особі, є нікчемними", - зауважують в НБУ.

Як повідомлялося, Національний банк отримав лист від фізичної особи, зі змісту якого вбачається, що 11 червня Баришівський районний суд Київської області, нібито, ухвалив рішення про заборону Катерині Рожковій брати участь у засіданнях Правління та виконувати покладені на неї посадові обов’язки. Ініціали цієї фізичної особи збігаються з ініціалами одного з ймовірних учасників судової справи, які зазначені на веб-сайті "Судової влади". Також у НБУ наголосили, що жодної відповідної ухвали суду не міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень та, відповідно, Національний банк не отримував її від суду.