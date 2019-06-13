НБУ не отримував судову заборону Рожковій виконувати обов'язки

Національний банк не отримував рішення суду про заборону Катерині Рожковій виконувати посадові обов'язки першого заступника голови НБУ.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

"До Національного банку надійшов лист від фізичної особи, зі змісту якого вбачається, що 11 червня Баришівський районний суд Київської області нібито ухвалив рішення про заборону Катерині Рожковій брати участь у засіданнях Правління та виконувати покладені на неї посадові обов’язки. Ініціали цієї фізичної особи збігаються з ініціалами одного з ймовірних учасників судової справи, які зазначені на веб-сайті "Судової влади". Водночас жодної відповідної ухвали суду не міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень та, відповідно, Національний банк не отримував її від суду", - йдеться у повідомленні.

У НБУ також інформують, що нещодавно до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від народного депутата Юрія Савчука з вимогою заборонити Катерині Рожковій виконувати повноваження першого заступника голови НБУ.

"Відповідно до процесуального кодексу, ухвала суду підлягає виконанню негайно, тобто одразу після отримання. Проте наразі ми ані отримували, ані були присутні при винесенні будь-якої ухвали про заборону членам Правління Національного банку здійснювати свої повноваження. Тому ми не можемо стверджувати, що інформація про наявність відповідної ухвали відповідає дійсності. Якщо це так, то Національний банк оскаржить її в передбаченому законом порядку. Крім того, Національний банк готовий вивчити наявність ознак, що можуть свідчити про неправосудність таких дій судді, а отже, і підстав для звернення зі скаргою на дії судді та звернення до правоохоронних органів", – зазначив начальник управління претензійно-позовної діяльності юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

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Як повідомляв Укрінформ, 29 травня до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов народного депутата з фракції "Народний фронт" Юрія Савчука з проханням заборонити Катерині Рожковій виконувати повноваження першого заступника голови Національного банку України.

Минулого року депутати Верховної Ради Ігор Луценко та Олександр Дубінін також намагалися у судовому порядку обмежити Катерину Рожкову у виконанні посадових повноважень. Втім, 15 травня 2018 року Апеляційний суд міста Києва задовольнив апеляційну скаргу НБУ та підтвердив правомірність виконання Катериною Рожковою своїх посадових обов’язків. Щодо позову Олександра Дубініна Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області взагалі вирішив відмовити у відкритті провадження у справі.

Раніше в НБУ нагадували, що підстава для звільнення заступника голови Національного банку "за рішенням суду" чинним законодавством не передбачена.