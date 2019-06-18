Системні ризики у фінсекторі перебувають на історично мінімальному рівні - НБУ

Системні ризики у фінансовому секторі України перебувають на історично мінімальному рівні.

Про це йдеться в представленому Національним банком України Звіті про фінансову стабільність за червень 2019 року.

"Системні ризики у фінансовому секторі перебувають на історично мінімальному рівні. Умови сприятливі для роботи банків, база фондування впевнено зростає, кредитування фізичних осіб стрімко розвивається, банківський сектор залишається прибутковим, добре капіталізованим та високоліквідним", - йдеться у звіті.

Зазначається, що на сьогодні банківський сектор отримує рекордні прибутки. Завдяки високій операційній ефективності і низькій вартості кредитного ризику в І кварталі рентабельність капіталу сектору (ROE) перевищила 30%.

"Ризики прибутковості зараз низькі, проте фінустанови повинні припускати, що в середньостроковій перспективі прибутковість нормалізується (знизиться). НБУ вважає, що банки мають використати поточні прибутки на формування запасу капіталу", - попереджають в Нацбанку.

Згідно з прогнозом, у найближчі роки вимоги до капіталу суттєво підвищуватимуться.

"Потрібно буде формувати буфери консервації та системної важливості (для системно важливих банків), а також покривати капіталом операційний та ринковий ризики (зараз лише кредитний ризик). Тобто фінустанови будуть зобов’язані тримати більше капіталу для покриття можливих збитків. Важливо, щоб ті державні банки, які сьогодні виконують нормативи лише з невеликим запасом, не розподіляли прибутки на виплату дивідендів, а утримували їх для виконання нових вимог до капіталу", - йдеться у звіті.

Серед джерел системних ризиків у НБУ називають високу доларизацію банківських балансів.

"Частка валютних активів та пасивів скоротилася з пікових значень 2015 року на понад 10 в. п.; на сьогодні частка валютних депозитів та кредитів трохи перевищує 40% від загальних обсягів. Утім, серед клієнтів банків досі чимало компаній із кредитами в іноземній валюті, але доходами майже виключно у гривні. Банки мають консервативно оцінювати кредитні ризики таких позичальників. НБУ очікує, що дедоларизація балансів сектору триватиме й надалі, поки зберігатиметься фінансова стабільність, а темпи інфляції знижуватимуться", - наголошується в документі.

За оцінками НБУ, природний рівень доларизації становить близько 20% для подібних до української фінансових систем. Водночас, в Україні рівень доларизації державного боргу перевищує дві третини – це також джерело макроекономічних ризиків.

"Зростання інвестицій нерезидентів у гривневі ОВДП дасть змогу поступово збільшувати частку гривневого боргу, що підвищить фінансову стійкість державних фінансів", - зазначається у звіті.

Водночас, зовнішні запозичення в іноземній валюті становлять лише близько 11% від усіх зобов’язань сектору.

"Частка внутрішнього фондування в зобов’язаннях банків продовжує зростати, зовнішні запозичення в іноземній валюті становлять лише близько 11% від усіх зобов’язань сектору. Фінустанови продовжують погашати зовнішні борги, проте нові не залучають через їхню відносно високу вартість і невисокий попит на кредити в іноземній валюті. Фондування залишається дуже коротким, проте банки мають великі обсяги високоякісних ліквідних активів на балансах – це гарний запобіжник від проблем із ліквідністю", - зазначаються в НБУ.

Звіт адресовано насамперед учасникам фінансового ринку. Він орієнтує щодо викликів, які стоять перед економікою та фінансовою системою України та щодо їх можливого впливу на фінансову стабільність у країні.