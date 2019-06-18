Нафтогаз завершив виплату кредиту на $500 мільйонів під гарантії держави
Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Нафтогазу.
"Нафтогаз завершив виплати за кредитними угодами на 500 млн доларів США, отриманими під гарантії Світового банку та під державні гарантії України", - йдеться у повідомленні.
Кредитні угоди на 500 млн доларів США, забезпечені гарантіями Світового банку та державною гарантією, Нафтогаз підписав 30 грудня 2016 року. В межах залученого фінансування Нафтогаз протягом двох років закупив близько 5 млрд кубометрів газу з європейського напрямку.
«Загалом з 2014 року Нафтогаз своєчасно та в повному обсязі здійснив погашення кредитної заборгованості, гарантованої державою, на суму вже близько 3,2 млрд доларів США. Кредитний портфель Нафтогазу скоротився в 6,6 раза з 2014 року та є рекордно низьким. Для нас важлива подальша співпраця з кредиторами із застосуванням механізму гарантій, який забезпечує оптимальні умови залучення коштів», – прокоментував голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.
Як повідомлялося, у 2019 році Нафтогаз планує закачати до підземних газових сховищ приблизно на 3 млрд куб. м газу більше, ніж у минулому році. Це пов’язано з ризиками газового шантажу з боку Росії після завершення з 1 січня 2020 року дії транзитної угоди. За оцінками експертів Нафтогазу, щоб уникнути цих ризиків, до початку опалювального сезону у ПСГ України має бути накопичено близько 20 млрд куб. м газу.