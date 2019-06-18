Нафтогаз завершив виплату кредиту на $500 мільйонів під гарантії держави

НАК "Нафтогаз України" завершив виплати за кредитними угодами на 500 млн дол. США, що були отримані під гарантії Світового банку та під державні гарантії України для закупівлі газу.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Нафтогазу.

"Нафтогаз завершив виплати за кредитними угодами на 500 млн доларів США, отриманими під гарантії Світового банку та під державні гарантії України", - йдеться у повідомленні.

Кредитні угоди на 500 млн доларів США, забезпечені гарантіями Світового банку та державною гарантією, Нафтогаз підписав 30 грудня 2016 року. В межах залученого фінансування Нафтогаз протягом двох років закупив близько 5 млрд кубометрів газу з європейського напрямку.

«Загалом з 2014 року Нафтогаз своєчасно та в повному обсязі здійснив погашення кредитної заборгованості, гарантованої державою, на суму вже близько 3,2 млрд доларів США. Кредитний портфель Нафтогазу скоротився в 6,6 раза з 2014 року та є рекордно низьким. Для нас важлива подальша співпраця з кредиторами із застосуванням механізму гарантій, який забезпечує оптимальні умови залучення коштів», – прокоментував голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

Як повідомлялося, у 2019 році Нафтогаз планує закачати до підземних газових сховищ приблизно на 3 млрд куб. м газу більше, ніж у минулому році. Це пов’язано з ризиками газового шантажу з боку Росії після завершення з 1 січня 2020 року дії транзитної угоди. За оцінками експертів Нафтогазу, щоб уникнути цих ризиків, до початку опалювального сезону у ПСГ України має бути накопичено близько 20 млрд куб. м газу.