Нафта торгується різноспрямовано після різкого падіння напередодні
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Серпневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures додали $0,02 (+0,03%) - до $60,96 за барель. На торгах у понеділок їх ціна знизилася на $1,07 (1,73%) і становила на закриття $60,94 за барель.
Вартість ф'ючерсу на WTI на липень на електронній сесії на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зменшилася на $0,06 (0,12%) - до $51,87 за барель. На попередніх торгах WTI подешевшала на $0,58 (1,1%), до $51,93 за барель.
У понеділок міністр нафти Ірану Биджан Зангане заявив про свою незгоду з перенесенням дати засідання країн ОПЕК, на якому буде обговорюватися рішення про подальшу долю угоди про обмеження нафтовидобутку.
"В даний час 176-е засідання ОПЕК планується провести у призначену дату 25 червня, і я не згоден зі зміною дати на 3 і 4 липня із-за зайнятості", - передає агентство Shana слова Зангане за підсумками зустрічі з міністром енергетики РФ.
Іран на даний момент є єдиною країною, яка виступає проти перенесення дати літньої зустрічі країн ОПЕК з 25 червня на початок липня. Прохання про перенесення зустрічі виходила від РФ, країни-виробника з ОПЕК, яка робить істотний вплив на коаліцію протягом майже трьох років.
При цьому іранський міністр зазначив, що Іран схвалить перенесення термінів майбутньої зустрічі картелю тільки в тому випадку, якщо вона буде перенесена на 10, 11 або 12 липня."Нафтовий ринок відчуває тиск з-за нездатності ОПЕК чітко заявити про продовження обмежень на видобуток", - говорить старший ринковий стратег Oanda Ед Мойя.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 60,77 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 60,98 долара за барель, що на 4 центи вище рівня закриття торгів ($60,94).