Нафта торгується різноспрямовано після різкого падіння напередодні

Ціни на нафту еталонних марок рухаються різноспрямовано в ході торгів у вівторок після різкого падіння напередодні, викликаної невизначеністю щодо дати наступного засідання ОПЕК.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Серпневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures додали $0,02 (+0,03%) - до $60,96 за барель. На торгах у понеділок їх ціна знизилася на $1,07 (1,73%) і становила на закриття $60,94 за барель.

Вартість ф'ючерсу на WTI на липень на електронній сесії на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) зменшилася на $0,06 (0,12%) - до $51,87 за барель. На попередніх торгах WTI подешевшала на $0,58 (1,1%), до $51,93 за барель.

У понеділок міністр нафти Ірану Биджан Зангане заявив про свою незгоду з перенесенням дати засідання країн ОПЕК, на якому буде обговорюватися рішення про подальшу долю угоди про обмеження нафтовидобутку.

"В даний час 176-е засідання ОПЕК планується провести у призначену дату 25 червня, і я не згоден зі зміною дати на 3 і 4 липня із-за зайнятості", - передає агентство Shana слова Зангане за підсумками зустрічі з міністром енергетики РФ.

Іран на даний момент є єдиною країною, яка виступає проти перенесення дати літньої зустрічі країн ОПЕК з 25 червня на початок липня. Прохання про перенесення зустрічі виходила від РФ, країни-виробника з ОПЕК, яка робить істотний вплив на коаліцію протягом майже трьох років.

При цьому іранський міністр зазначив, що Іран схвалить перенесення термінів майбутньої зустрічі картелю тільки в тому випадку, якщо вона буде перенесена на 10, 11 або 12 липня."Нафтовий ринок відчуває тиск з-за нездатності ОПЕК чітко заявити про продовження обмежень на видобуток", - говорить старший ринковий стратег Oanda Ед Мойя.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 60,77 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 60,98 долара за барель, що на 4 центи вище рівня закриття торгів ($60,94).