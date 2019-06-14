Укрнафта з початку року сплатила 5,7 мільярда податків

З початку 2019 року ПАТ «Укрнафта» спрямувало до бюджетів усіх рівнів 5,7 млрд грн податків.

Про це повідомляє прес-служба Укрнафти.

"За січень-травень 2019 року ПАТ «Укрнафта» сплатило до бюджетів усіх рівнів податків на суму 5,7 млрд грн. До суми сплачених податків входить 52 млн грн, які компанія сплатила в рахунок погашення простроченого податкового боргу", - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що торік Укрнафта в повному обсязі виконала поточні податкові зобов’язання, сплативши 16,3 млрд грн та посівши четверте місце серед найбільших платників податків країни. До цієї суми також увійшло 1,4 млрд грн, перерахованих на погашення простроченого податкового боргу.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ДФС, Укрнафта із середини червня 2018 року до початку 2019 року наростила податковий борг перед держбюджетом на 1,62 млрд грн - до 14,609 млрд грн. Загальний борг ПАТ "Укрнафта" сягнув 16,4 млрд грн. Це 16% усього податкового боргу в країні. Компанія називає погашення цього боргу пріоритетом номер один на 2019 рік.

За оцінкою виконавчого директора Групи Нафтогаз Юрія Вітренка, станом на березень нинішнього року податковий борг ПАТ "Укрнафта" разом зі штрафами та пенями може сягнути 30 млрд гривень.

У Нафтогазі заявляли про намір придбати у ПАТ "Укрнафта" 4,062 млрд кубометрів газу з тим, аби кошти, отримані Укрнафтою, були витрачені на погашення податкового боргу компанії. Угодами передбачено, що Нафтогаз придбає 2,062 млрд кубометрів так званого "спірного" газу - оплатить обсяг, який надійшов від Укрнафти до ГТС у попередні періоди (у 2006 році), а також 2 млрд кубометрів газу майбутнього видобутку.