Цьогоріч Укренерго замінить 18 трансформаторів на підстанціях

Цього року ДП "НЕК Укренерго" замінить 18 трансформаторів на 12 підстанціях.

Про це повідомляє прес-служба Укренерго.

"Укренерго замінило два автотрансформатори (АТ) на підстанціях 330 кВ «Рівне» та «Полтава» та встановило новий АТ-4 на ПС 330 кВ «Кременчук». У цьому році це перші трансформатори, встановлені за програмою заміни трансформаторного обладнання, розпочатою у 2016 році", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом цьогоріч заплановано встановити ще 18 трансформаторів на 12 підстанціях.

Заміна обладнання проводиться у комплексі з реконструкцією відкритих розподільчих пристроїв. Крім того, окремі проекти включають впровадження автоматизованої системи управління технологічними процесами, що згодом дозволить моніторити роботу та керувати обладнанням підстанцій дистанційно.

У компанії наголошують, що програма заміни трансформаторного обладнання передбачає заміну і встановлення 53 одиниць трансформаторного обладнання, яке вичерпало свій нормативний ресурс експлуатації (25-30 років) і працює вже понад 40 років.