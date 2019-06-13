Рішення Баришівського суду щодо SkyUp та Рожкової насторожують — Омелян

«Мене дуже стривожило, що сьогодні стає відомо про ще одну ухвалу цього ж Баришівського суду, яка теж в інтересах однієї людини. Якщо вирішили одним судом підмінити всі органи влади в Україні, то про це треба говорити відверто, але це називається узурпацією влади... Це рішення стосується відсторонення від займаної посади заступника керівника Нацбанку, наскільки я зрозумів зі ЗМІ», - сказав Омелян.

Він додав, що ситуацію з рішенням цього суду щодо SkyUp можна було трактувати як прикре непорозуміння, однак коли є два рішення одного й того ж районного суду, які «пов'язані з однією і тією ж особою», то це є загрозою для правосуддя.

Як повідомлялося, 25 травня 2019 року стало відомо, що Баришівський районний суд Київської області ухвалив рішення про призупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів повітряним транспортом ТОВ "Авіакомпанія Скайап" (SkyUp Airliness). У свою чергу, авіаперевізник у червні подав апеляцію до Апеляційного суду Київської області і наразі очікує рішення суду.

13 червня у Національному банку України повідомили, що до них надійшов лист від фізичної особи, зі змісту якого вбачається, що 11 червня Баришівський районний суд Київської області нібито ухвалив рішення про заборону Катерині Рожковій брати участь у засіданнях Правління НБУ та виконувати покладені на неї посадові обов’язки. Водночас наразі жодної відповідної ухвали суду не міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень та, відповідно, Національний банк не отримував її від суду.