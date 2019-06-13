Роздрібний товарооборот в Україні збільшився на 19% — Держстат

У першому кварталі 2019 року роздрібний товарооборот підприємств України збільшився на 19% у порівнянні з першим кварталом 2018 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За січень-березень 2019 року роздрібний товарооборот підприємств України становив 175,57 млрд грн, що на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У тому числі оборот торгівлі автотранспортними засобами, мотоциклами та їх ремонту становив 13,8 млрд грн, оборот роздрібної торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами — 83,8 млрд грн, непродовольчими товарами — 77,9 млрд грн.

Зокрема, у І кварталі 2019 року через мережу інтернет було придбано товарів у роздріб на 1,9 млрд грн, за допомогою платіжних карток — на 50,9 млрд грн, за договорами банківського кредиту — на 3,47.

Найбільший обсяг роздрібного товарообороту за І квартал 2019 року зафіксовано у місті Київ — 41,77 млрд грн.

Серед регіонів України перше місце за цим показником посіла Дніпропетровська область (17,37 млрд грн), друге — Одеська (13,9 млрд грн), третє — Київська область (13,6 млрд грн).

Найменший обсяг роздрібного товарообороту за І квартал 2019 року спостерігався у Луганській (1,1 млрд грн), Чернівецькій (1,8 млрд грн) та Тернопільській областях (1,96 млрд грн).

Як повідомлялось, за даними Держстату, у 2018 році роздрібний товарооборот підприємств України становив 668,37 млрд грн, що на 14% більше, ніж у 2017 році.