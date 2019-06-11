Базова інфляція у травні становила 0,2% — Держстат

У травні 2019 року базова інфляція порівняно з попереднім місяцем становила 0,2%.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

“Базова інфляція у травні 2019 року порівняно із квітнем 2019 року становила 0,2%, з початку року – 2,3%”, - йдеться у повідомленні.

Інфляція на споживчому ринку, згідно з даними Держстату, у травні 2019 року порівняно із квітнем 2019 року становила 0,7%, з початку року – 4,2%, відносно травня 2018 року — 9,6%.

Серед споживчих товарів та послуг у травні 2019 року в порівнянні з груднем 2018 року найбільше подорожчали овочі (на 44,7%), на другому місці за цим показником — фрукти (на 22,2%), на третьому — послуги залізничного пасажирського транспорту (на 17,7%).

Максимально подешевшали з грудня 2018 року по травень 2019 року яйця (на 31,4%), природний газ (на 4,2%) та паливно-мастильні матеріали (на 1,6%).

Читайте також: СЕТАМ продає високовольтну лінію за майже 100 мільйонів

Як повідомлялось, за даними Держстату, у травні 2018 року порівняно з попереднім місяцем споживчі ціни не змінилися, водночас з початку року вони зросли на 4,4%. Базова інфляція у травні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 0,2%, з початку року – 3,5%.