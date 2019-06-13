Україна і Словаччина запустили інтернет-портал про державні підприємства

Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД) спільно зі словацьким Інститутом економічних і соціальних реформ (Institute for economic and social reforms, INEKO) презентували інтерактивний інтернет-портал http://companies.icps.com.ua/ , на якому подано інформацію про державні підприємства.

Презентація відбулася сьогодні в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.

"Сьогодні ми тут присутні для того, аби презентувати новий портал та новий рейтинг фінансової стабільності державних підприємств", - заявив директор INEKO Петер Голяш.

Він додав, що новий інтерактивний портал дасть змогу економічним експертам отримувати актуальну інформацію про стан українських підприємств державної форми власності.

Відвідувачі сайту можуть ознайомитися з рейтингами держпідприємств, інформацією про їхніх власників, фінансовою звітністю тощо. Також на порталі http://companies.icps.com.ua/можна порівнювати державні підприємства за будь-якими параметрами як між собою, так і зі словацькими держпідприємствами.

Окрім цього, на сайті розміщено рейтинг "Фінансова стабільність державних підприємств України", до якого увійшли 50 найбільших державних підприємства України, відібрані за показником "загальна вартість активів".

Експерт з економічних питань МЦПД Єгор Киян розповів, що в рейтингу представлена інформація за 2017 рік, оскільки фінансові звіти деяких компаній за минулий рік на момент складання рейтингу ще не були опубліковані. Він зауважив, що оновлення даних відбудеться найближчим часом.

Киян наголосив, що наразі адреса порталу http://companies.icps.com.ua/ не працює, тому ознайомитись з ним можна за адресою "дзеркала" - http://companies.ukraine.ineco.sk/. Проте на час написання новини не працюють обидва посилання.

Як повідомляв раніше Укрінформ, Міжнародний центр перспективних досліджень та словацький Інститут економічних і соціальних реформ розробили також портали "Фінансове здоров'я бюджетів міст та регіонів України" і "Прозорість 50 найбільших міст та 22 регіонів України".