Інформаційний шум навколо МВФ, дефолту і Привату збільшує вартість грошей для України — АП

Заяви про дефолт, скасування націоналізації ПриватБанку і невизначеності у співробітництві з Міжнародним валютним фондом збільшують вартість грошей для України.

Про це заступник голови Адміністрації Президента Олексій Гончарук заявив в інтерв'ю НВ.

"Я розумію, що такі заяви мені як громадянину коштують грошей. Кожна подібна заява сприймається інвесторами як підвищення ризиків, а вони збільшують вартість ресурсів для України. А це значить, що ми з вами щоразу, коли в пресі з'являються подібні заяви, стаємо трохи бідніші. І моя задача в Адміністрації Президента - щоб українці не ставали біднішими", - наголосив він.

Гончарук зазначив, що співробітництво з МВФ для України є дуже важливим. За ним спостерігають "всі без винятку системні інвестори у світ", сказав він.

"Ми зараз дійсно почали думати над новою програмою з МВФ на три-чотири роки, щоб можна було запустити її в кінці року, якщо для цього будуть необхідні умови. У неї ми спробуємо закласти структурні реформи, які за ці роки виведуть країну на якісно інший рівень", - зазначив заступник голови АП.

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Щоб Україна була прогнозованою для партнерів країною, якій довіряють, треба "виконувати взяті на себе зобов'язання, а не будувати екзотичні сценарії", наголосив Гончарук.

Як повідомлялося, 21-29 травня в Україні перебувала місія Міжнародного валютного фонду. Рішення про виділення другого траншу в рамках програми Stand-by прийнято не було. Голова місії Рон ван Роден зауважив, що представники Фонду провели плідні дискусії з владою України. За його словами, вони готові "повернутися до Києва для продовження дискусій після парламентських виборів, як тільки новий уряд визначиться з пріоритетами своєї політики".