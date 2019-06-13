Другий енергоблок Южно-Української АЕС підключили до мережі після ремонту

Енергоблок №2 Южно-Української АЕС сьогодні підключено до енергомережі після планового ремонту.

Про це повідомляє ДП "НАЕК "Енергоатом".

"13 червня 2019 року о 01:02 енергоблок №2 Южно-Української АЕС підключено до енергомережі після завершення капітального планового ремонту", - йдеться в повідомленні.

13 червня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків: на енергоблоці №2 Запорізької АЕС 93-а доба капітального планового ремонту; на енергоблоці №5 Запорізької АЕС 11-а доба середнього планового ремонту; на енергоблоці №3 Рівненської АЕС 20-а доба середнього планового ремонту; на енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 29-а доба капітального планового ремонту; на енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 201-а доба середнього планового ремонту.

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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 840 МВт, РАЕС – 1755 МВт, ЮУАЕС – 1185 МВт, ХАЕС – 1 000 МВт.

Минулої доби, 12 червня, станціями вироблено 178,45 млн кВт-г електроенергії.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.