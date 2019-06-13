У Трампа немає дедлайну для нових тарифів проти Китаю

Президент США заявив, що не визначив кінцевого терміну запровадження додаткових тарифів на китайську продукцію загальною вартістю понад $300 млрд.

Про це він сказав у Білому домі на спільній прес-конференції з президентом Польщі, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Ні, у мене немає дедлайну. Мій дедлайн – тут", - сказав президент, указавши пальцем на свою голову.

Він зауважив, що кінцевий термін буде визначений у процесі роботи.

У цьому зв'язку Трамп нагадав, що матиме зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном, і домовленості таки буде досягнуто.

"Я маю відчуття, що ми матимемо угоду з Китаєм", - підкреслив Трамп.

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Нагадаємо, раніше глава Білого дому заявляв, що планує зустрітися з китайським колегою наприкінці цього місяця на саміті G20, який має пройти в японському місті Осака. У разі, якщо сторони не дійдуть угоди в переговорах з питань торгівлі, Трамп пообіцяв запровадити додаткові мита на китайські товари на загальну суму $325 млрд.