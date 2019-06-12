OpenMarket продав права оренди землі на понад 105 мільйонів

OpenMarket (ДП «СЕТАМ») з початку року провів 1349 електронних торгів прав оренди на землю, в результаті залучено 105 млн грн.

Про це Укрінформу повідомила прес-служба ДП "СЕТАМ".

«Перевага електронних торгів полягає у їх високій конкурентності. Тож загальна сума продажу досягла 105 611 859 грн. Завдяки підвищенню ціни до місцевих бюджетів додатково надійшло майже 70 млн грн», - наголосив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов.

Він також зазначив, що торги з продажу оренди землі відбуваються виключно з використанням сучасної технології Blockchain, яка унеможливлює будь-які маніпуляції та корупційні ризики.

До продажу на майданчику land.setam.net.ua було запропоновано права оренди на ділянки в усіх областях України.

З початку проекту відбулося 1349 успішних аукціонів. При цьому, загальна стартова сума продажу становила 36 504 086 грн.

Як повідомляв Укрінформ, восени 2018 року Державне підприємство «СЕТАМ» та Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру презентували пілотний проект впровадження електронних земельних торгів.