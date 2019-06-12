Фонд гарантування завершив виплати вкладникам Брокбізнесбанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив виплати вкладникам АТ «Брокбізнесбанк».

Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування.

"10 червня 2019 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Брокбізнесбанк» було подано документи державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. У зв’язку з цим Фонд гарантування повідомляє про завершення 10 червня 2019 року виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам АТ "Брокбізнесбанк", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, у червні 2014 року Національний банк України вирішив ліквідувати Брокбізнесбанк.