АЕС України минулої доби виробили 179 мільйонів кВт-год електроенергії

Атомними станціями України минулої доби, 11 червня 2019 року, вироблено 178,57 млн кВт-год електроенергії.

Про це повідомляє ДП "НАЕК "Енергоатом".

«Минулої доби, 11 червня, станціями вироблено 178,51 млн кВт-г електроенергії», - йдеться в повідомленні.

12 червня на атомних станціях України в роботі 9 з 15 енергоблоків: на енергоблоці №2 Запорізької АЕС 92-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №5 Запорізької АЕС 10-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Рівненської АЕС 19-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №2 Южно-Української АЕС 86-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 28-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 200-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 840 МВт, РАЕС – 1 770 МВт, ЮУАЕС – 800 МВт, ХАЕС – 1 000 МВт.