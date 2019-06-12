Гройсман запевнив президента ЄБРР у макроекономічній стабільності України

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман запевнив президента ЄБРР Суму Чакрабарті у макроекономічній стабільності України та незмінності курсу реформ.

Про це глава уряду повідомив на своїй сторінці у Facebook за результатами зустрічі з президентом ЄБРР.

“За останній період у нас з паном Чакрабарті склалися добрі особисті стосунки. Запевнив його, що попри різні заяви, які лунають сьогодні в Україні, моя політика незмінна – макроекономічна стабільність, зростання економіки і проведення структурних реформ”, - написав Гройсман.

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За його словами, ЄБРР - один із найбільших інвесторів в українську економіку. Сумарний внесок Банку становить близько €13,5 млрд у понад 400 проектів. “Україна входить в ТОП-5 країн-партнерів ЄБРР, що дуже цінно для нас”, - додав Гройсман.

Фото: www.facebook.com/volodymyrgroysma