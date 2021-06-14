Збірна України з футболу серед осіб з інвалідністю посіла на турнірі у Варшаві друге місце

Збірна України з футболу серед осіб з інвалідністю з ампутованими кінцівками посіла друге місце у Х Ювілейному міжнародному футбольному турнірі Amp Futbol Cup 2021, що відбувся у Варшаві.

Українська команда двічі перемогла збірну Ізраїлю (5:0 та 3:1), але поступилася полякам (0:7 та 0:4), передає кореспондент Укрінформу.

Гравець збірної України Олександр Купріянов визнаний кращим воротарем на цьому турнірі.

У збірній Україні кореспондентові Укрінформу зауважили, що розглядають цей турнір через призму підготовки до чемпіонату Європи з ампфутболу, який відбудеться восени цього року у Кракові.

Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко зазначив агентству, що зараз українська держава повинна більше уваги приділити розвитку спорту серед осіб з інвалідністю, зокрема й ампфутболу. За його словами, 20 років тому футбольна збірна Україна з ампфутболу посідала перші місця у світі. Відтак, зараз потрібно зробити усе можливе, щоб відновити свої лідируючі позиції. На його переконання, потрібно популяризувати цей спорт в Україні, зокрема серед воїнів, які побували на сході України.

Як інформувалося, у Варшаві під час турніру Amp Futbol Cup 2021 ініційовано флешмоб під назвою #GloryToUkraine. Він має на меті підтримати українську збірну, а також популяризувати спорт серед людей з обмеженими фізичними можливостями.

Фото: Юрій Банахевич