Збірна України з футболу серед осіб з інвалідністю посіла на турнірі у Варшаві друге місце
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Укрінформ
Збірна України з футболу серед осіб з інвалідністю з ампутованими кінцівками посіла друге місце у Х Ювілейному міжнародному футбольному турнірі Amp Futbol Cup 2021, що відбувся у Варшаві.
Українська команда двічі перемогла збірну Ізраїлю (5:0 та 3:1), але поступилася полякам (0:7 та 0:4), передає кореспондент Укрінформу.
У збірній Україні кореспондентові Укрінформу зауважили, що розглядають цей турнір через призму підготовки до чемпіонату Європи з ампфутболу, який відбудеться восени цього року у Кракові.
Як інформувалося, у Варшаві під час турніру Amp Futbol Cup 2021 ініційовано флешмоб під назвою #GloryToUkraine. Він має на меті підтримати українську збірну, а також популяризувати спорт серед людей з обмеженими фізичними можливостями.
Фото: Юрій Банахевич