У Варшаві запустили флешмоб на підтримку збірної України з футболу

На підтримку збірної України з футболу, яка сьогодні розпочинає ігри на Євро-2020 у Варшаві ініціювали флешмоб #GloryToUkraine.

Про це в коментарі Укрінформу розповіла речниця Посольства України в Польщі Юлія Блородій.

«Флешмоб полягає у тому, щоб усі бажаючі у різних країнах світу відзняли відео на підтримку нашої збірної, супроводжуючи його фразою “Героям Слава!” і хештегом #GloryToUkraine. Ми хочемо, щоб до акції підтримки української команди долучилася не лише українці в Україні, але й українська громада по цілому світу, українські посольства, усі небайдужі»,- зазначила Бородій.

Вона підкреслила, що акція, фактично, має кілька цілей: підтримати українську збірну на Євро-2020, а також популяризувати слоган «Слава Україні – Героям Слава!», у контексті ситуації, яка склалася навколо форми української збірної.

«Крім того, йдеться про те, щоб активно залучати до спорту людей з різними фізичними вадами, зокрема, щоб вони інтегрувалися до цього виду спорту, аби в Україні активно розвивався ампфутбол»,- підкреслила український дипломат.

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Акцію #GloryToUkraine започаткували у Варшаві під час турніру серед осіб з інвалідністю з ампутованими кінцівками (Amp Futbol Cup 2021). Ініціатори - Українська асоціація футболу людей з інвалідністю, Національна рада спортивної реабілітації захисників України, Уповноважений Президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко, дипломати Посольства України в Польщі та українська громада в РП.

У спільному відеозверненні вони закликали взяти участь у флешмобі та підтримати українські цінності, культуру та героїв.